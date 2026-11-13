Уряд погіршив прогноз економіки у 2027 році

Кабінет міністрів суттєво погіршив прогноз розвитку економіки України на 2027–2029 роки. Зокрема, уряд очікує майже нульового зростання ВВП у 2026 та 2027 роках, скорочення експорту та зменшення прибутків українських підприємств. Про оновлений макропрогноз, який стане основою для доопрацювання держбюджету на 2027 рік, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, прогноз зростання ВВП за підсумками 2026 року знизили з 1,6% до 0,1%. На 2027 рік уряд тепер очікує зростання економіки на 0,4% замість прогнозованих раніше 1,3%. Водночас прогноз інфляції на 2026 рік підвищили з 9,2% до 10,6%. Також уряд переглянув очікування щодо експорту: замість зростання на 1,9% прогнозують його скорочення на 3,1%. У грошовому вимірі український експорт становитиме 52,9 млрд доларів проти попереднього прогнозу в 55,8 млрд доларів.

Номінальний ВВП України у 2027 році прогнозують на рівні 11,185 трлн грн. Це на 345 млрд грн менше, ніж передбачав попередній макропрогноз.

Як зміняться показники українського бізнесу?

Оновлений прогноз передбачає погіршення низки показників діяльності підприємств у 2027 році. Зокрема, прибутки компаній можуть скоротитися на 19% – до 1,756 трлн грн проти раніше очікуваних 2,16 трлн грн. Ціни виробників промислової продукції, за прогнозом уряду, зростуть на 17,3% за рік замість 10,3%. Це означає подорожчання сировини, металу та енергії, необхідних для виробництва.

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Інфляцію у 2027 році прогнозують на рівні 8,5% (грудень до грудня попереднього року). Експорт зросте лише на 0,8%, тоді як імпорт збільшиться на 10,7%. Через це дефіцит торгівлі товарами та послугами сягне 85 млрд доларів.

Рівень безробіття, за очікуваннями Кабміну, становитиме 13% і суттєво не знизиться до 2029 року. Кількість зайнятих працівників прогнозують на рівні 12,7 млн людей. Середня зарплата у 2027 році має зрости до 36 804 грн. У реальному вимірі, тобто з урахуванням інфляції, її зростання становитиме 4,9%.

На чому ґрунтується прогноз уряду

Перегляд макропрогнозу пов’язаний із безпековими та економічними ризиками. Як пояснив Железняк, уряд закладає у розрахунки роботу портів Великої Одеси із суттєвими обмеженнями, а також наслідки руйнувань у металургії, енергетиці та логістиці, які скоротили виробничі потужності у 2026 році. Крім того, уряд очікує затримок міжнародного фінансування, через які інвестиції фактично призупинилися. Інтенсивні російські обстріли, за прогнозом, триватимуть і в першому півріччі 2027 року.

Водночас у макропрогнозі закладено припущення, що активні бойові дії завершаться у 2027 році. За словами Железняка, саме на цьому сценарії ґрунтуються очікування економічного відновлення у другій половині року. Ще один ризик для економіки – дефіцит електроенергії. За оцінками, кожен 1 млрд кВт·год недовиробленої електроенергії зменшує ВВП на 0,15 відсоткового пункту.

Як це вплине на держбюджет?

Оновлений макропрогноз Мінфін використовуватиме під час доопрацювання проєкту державного бюджету на 2027 рік між першим і другим читаннями. Железняк звернув увагу, що нижчий прогноз ВВП і скорочення прибутків підприємств означають зменшення податкової бази, що може створити ризики для наповнення бюджету та посилити потребу уряду шукати додаткові джерела доходів.

Водночас депутат уточнив, що можливість запровадження нових зборів або посилення податкового адміністрування є його припущенням, а не положенням урядового документа. За словами Ярослава Железняка, оновлений прогноз обговорили з Міністерством фінансів, Національним банком, Європейською комісією та Міжнародним валютним фондом. Принципових заперечень від цих установ не було.

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 жовтня Верховна Рада розглянула в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік, погодивши 90 правок із 5236. Зокрема, народні депутати підтримали правку до проєкту бюджету, яка передбачає підвищення грошового забезпечення військовим. Також у проєкті закладено підвищення мінімальної зарплати з 8647 грн до 9546 грн на місяць з 1 січня. Загальний прожитковий мінімум на одну людину має зрости з 3209 грн до 3559 грн на місяць.