Уряд схвалив 5-річну програму покращення автодоріг

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 15:582050

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Уряд схвалив 5-річну програму покращення автодоріг
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Повний обсяг фінансування складе ₴322,6 млрд

Кабінет міністрів України затвердив концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 5 років з кошторисом в 322 млрд грн. Це рішення ухвалено Кабміном у четвер, 11 січня, передає «Інтерфакс-Україна».

Метою програми є створення сучасної мережі автодоріг, яка дозволить збільшити обсяг перевезень і поліпшити інвестиційний клімат, а також забезпечить ефективність транспортних послуг. Передбачається поліпшення 9,1 тис. км доріг, будівництво та реконструкцію 1 тис. км доріг.

Крім того, планується введення довгострокових контрактів, посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для залучення коштів.

Повний обсяг фінансування складе 322,6 млрд грн, з них 176 млрд грн - бюджетні кошти.

Нагадаємо, сьогодні ZAXID.NET писав, що уряд затвердив перенесення робочих днів у 2018 році. Також Кабінет міністрів виділив 294 млн грн на виплати сім'ям загиблих і постраждалим на Майдані.

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