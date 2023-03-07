Уряд схвалив примусову евакуацію дітей із зон бойових дій
Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише Бахмут
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Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Таке рішення ініціював і розробив Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення, повідомила у вівторок, 7 березня, прес-служба уряду.
Як йдеться у повідомленні, підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.
«Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається», – наголосили в уряді.
Кабмін пояснив таке рішення тим, що діти, які опинилися в зоні бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих.
«Обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава», – заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Як додали в уряді, наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише Бахмут.
За даними станом на 7 березня, в Бахмуті, який є найгарячішою точкою фронту, залишаються до чотирьох тисяч цивільних, у тому числі з дітьми.