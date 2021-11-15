Кабінет міністрів України виділив 67,5 млн грн регіональним центрам контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я для виявлення штаму коронавірусної хвороби «Дельта». Відповідне рішення уряд ухвалив у понеділок, 15 листопада,

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, гроші будуть направлені на закупівлю 4500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 тис. досліджень для ідентифікації штаму «Дельта». У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць.

Як пояснили у міністерстві, у вересні розташований у Ккиєві Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) вже отримав набори для ідентифікації штаму Delta SARS-CoV-2. У рамках здійснення рутинного епіднагляду за Covid-19, щотижнево з усіх регіонів України до ЦГЗ надходять зразки для ідентифікації вказаного штаму. Але для ефективнішого контролю за епідемічною ситуацією виникла потреба забезпечити виявлення штаму на регіональних рівнях.

«Завдяки рішенню Кабміну центри контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я будуть забезпечені розхідними матеріалами для ідентифікації “Дельта-штаму”», – наголосили у Міністерстві охорони здоров’я.

Там нагадали, що до того, як ЦГЗ отримав відповідне обладнання, зразки аналізів на «Дельту» надсилали до лабораторій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, що штам коронавірусу «Дельта» почав циркулювати у світі з липня 2021 року. У порівнянні з попередніми штамами, він є агресивнішим і заразнішим.