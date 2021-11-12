Різниця споживання медичного кисню за місяць зросла майже на 100 тонн

В Україні через заразніший штам коронавірусу «Дельта» зросло споживання кисню серед госпіталізованих пацієнтів. За даними МОЗ, один хворий споживає у 5–6 разів більше кисню, ніж це було навесні. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило ввечері 11 листопада.

За останньою інформацією в Україні зайнято 67% ліжок із підведеним киснем для хворих на Covid-19.

У МОЗ розповіли, що якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн. Різниця – майже 100 тонн. Для прикладу, профільні підприємства загалом виробляють близько 400 тонн за добу. Якщо міряти у балонах, то 19 жовтня в Україні використали 6841 балон, а вже 7 листопада – 11594 балони (різниця майже удвічі).

Інфографіка МОЗ

Міністерство наголошує, що наразі всі медичні заклади забезпечені киснем.

Нагадаємо, що 21 жовтня стало відомо про те, що в Україні зупинилися два основні виробники медичного кисню. Тоді Україна почала закуповувати кисень у Польщі, а 28 жовтня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що проблему з постачанням кисню до лікарень вирішили.

4 листопада Верховна Рада збільшила видатки на закупівлю кисневих станцій. Згідно з ним, українські лікарні у наступному році отримають додаткові 800 млн грн на кисневі станції.