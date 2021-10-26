Україна почала закуповувати кисень для хворих на коронавірус у Польщі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю «Українській правді».

За його словами, в Україні є 23 підприємства, що виробляють медичний кисень, та 12 – технічний. Через регламентні роботи тимчасово перестав працювати один із заводів, ще один зупинився через технічну помилку.

«З урахуванням того, що завод, що виробляв кисень на Західній Україні, зупинився, то зв'язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей», – розповів міністр.

За його словами, Мінінфраструктури видало дозволи, і дистриб'ютор, що постачає кисень, привіз «пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях».

Скільки коштував кисень із Польщі, Ляшко не уточнив.

Відповідно до тендерів Prozorro, лікарні закуповують кисень в українських виробників по 10-15 тисяч грн за тонну. Міністр раніше заявляв, що Україна може закупити у Польщі до 240 тонн кисню на тиждень.