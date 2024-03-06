Загальна вартість проекту будівництва нового корпусу - понад 1 млрд 304.

На базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни збудують новий лікувально-реабілітаційний корпус. На це держава виділила ще 500 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомило МОЗ України.

У МОЗ кажуть, що це провідний в країні медзаклад, який займається реабілітацією захисників після важких черепно-мозкових та спінальних травм в гострому періоді. Щороку тут проходять лікування та реабілітацію близько 5 тисяч пацієнтів.

Будівництво нового корпусу розпочато ще восени минулого року, а завершити проект планують вже у 2025 році. На це держава виділила ще 500 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Новий чотириповерховий корпус дозволить збільшити пропускну спроможність до 300 стаціонарних ліжко-місць. На першому поверсі буде приймально-діагностичне та лабораторне відділення, на другому – відділення інтенсивної терапії, стаціонарне відділення, приміщення для персоналу та перехід до існуючого корпусу госпіталю. Відділення інтенсивної терапії, приміщення для персоналу та операційний блок на три операційні зали будуть на третьому поверсі і на четвертому – приміщення адміністрації та п’яти реабілітаційних залів. Також передбачається будівництво вертолітного майданчика для оперативного транспортування поранених військових та людей, які отримали травми.

До слова, у 2023 році уряд виділив 100 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на будівництво першого етапу нового лікувального корпусу Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Загальна вартість проекту становить 1,304 млрд грн.