Цього року в Україні провели вже 22 пересадки серця, торік - 9

В Україні підвищили тарифи, за якими МОЗ оплачує закладам охорони здоров'я операції з трансплантації серця та легень. Відповідні зміни було внесено на засіданні уряду 10 листопада, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відтепер за кожну трансплантацію серця МОЗ сплачуватиме закладам, які виконують такі операції – 2 001 059 грн, а за трансплантацію легень – 2 678 507 грн. Досі за трансплантацію серця медзакладу платили 613 843 грн.

«МОЗ ініціював оновлення тарифів відповідно до практичного досвіду виконання таких операцій. Нові тарифи дозволять покрити всі необхідні витрати і надають можливість лікарням розвивати цей напрямок меддопомоги», – повідомив Віктор Ляшко.

Цього року, за його словами, в Україні провели 22 трансплантації серця та першу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора. До слова, провели операцію з трансплантації легень у Львові і пацієнта вже виписали з лікарні.

Операції з трансплантації органів є безоплатними для пацієнта та повністю оплачуються за кошти державного бюджету.

«Ми готові і далі спрямовувати додаткові кошти на її розвиток. У проекті бюджету на 2022 рік передбачено 789,5 млн грн на проведення трансплантацій в Україні, що на 288,5 млн більше, ніж цього року», – повідомив міністр.

До слова, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова – у лідерах української трансплантології. Більше трансплантацій органів проводять лише в Національному інституті хірургії і трансплантології ім. О. Шалімова.

Трансплантація в Україні набирає обертів. Зараз ліцензії на трансплантації вже мають понад 40 медичних закладів, з них чотири – у Львові. Львівська обласна клінічна лікарні і Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги проводить пересадку органів дорослим, а Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр і львівська міська дитяча лікарня – дітям. Всі чотири лікарні увійшли в пілотний проект МОЗ з трансплантації органів, а це означає, що такі операції для пацієнтів безкоштовні, їх лікарням оплачує держава.