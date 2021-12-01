Кабінет міністрів України підготував до другого читання законопроект про державний бюджет на 2022 рік. У порівнянні з першим читанням, уряд запропонував збільшити низку видатків, зокрема – на президентський університет, дороги, оборону і культуру.

Як пише в середу, 1 грудня, «Інтерфакс-Україна», У порівнянні з попередньою редакцією, уряд запропонував збільшити дохідну частину держбюджету на 55 млрд грн, а витратну – на 56 млрд грн. Уряд також розраховує отримати з податків наступного року 64 млрд грн. Водночас уряд запропонував спрямувати 64% надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачується на відповідних територіях, до загального фонду місцевих бюджетів.

Дороги

В оновленій редакції законопроекту про державний бюджет на 2022 рік уряд, зокрема, запропонував збільшити на понад 4,1 млрд грн фінансування дорожнього фонду. Таким чином, на дорожній фонд держава витратить 86 млрд грн. Ці гроші спрямують на:

розвиток мережі автодоріг державного значення – 42 млрд грн;

субвенцію місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг місцевого значення та комунальної власності – 24,6 млрд грн;

виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток автодоріг – 15,8 млрд грн;

фінансування безпеки дорожнього руху – 2,4 млрд грн.

Президентський університет

Також у новій редакції законопроекту про державний бюджет на 2022 рік уряд запропонував збільшити витрати на президентський університет. Спершу на нього передбачалося витратити наступного року 100 млн грн, однак тепер уряд пропонує виділити на це 500 млн грн.

Також на 517 млн грн пропонується збільшити фінансування загальнодержавних заходів у сфері освіти та на 53 млн грн – фізичної та спортивної підготовки студентської молоді.

Водночас пропонується прибрати 1,5 млрд грн освітьої субвенції місцевим бюджетам на купівлю обладнання для їдалень загальної середньої освіти. Цю субвенцію пропонується передати Міністерству розвитку громад та територій.

Культура

Проект державного бюджету на 2022 рік до другого читання передбачає збільшення фінансування Міністерства культури та інформаційної політики України на 3,873 млрд грн порівняно з першим читанням. Зокрема, пропонується збільшення фінансування на 463 млн грн програми «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Криму, збір, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції», на 400 млн грн – програми «Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин», на 1,5 млрд грн – програми «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво».

На 183 млн грн пропонується збільшення фінансування програми «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі», на 100 млн грн – програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для створення центрів культурних послуг» та 1,7 млрд грн – програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності».

Оборона

В доопрацьованому законопроекті про державний бюджет на 2022 рік уряд запропонував збільшити видатки на національну безпеку й оборону на 3,7 млрд грн – до 323,138 млрд грн. Зокрема, майже на 2,5 млрд грн збільшено забезпечення діяльності Збройних сил України.

Зазначимо, що у процесі розгляду законопроекту в парламенті, деякі його показники можуть змінитися.