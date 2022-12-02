В Україні з 5 грудня почне працювати експериментальний проект «єЧерга», який дозволить скоротити час проходження кордону вантажівкам, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд на засіданні в п’ятницю, 2 грудня погодив пропозицію міністерства інфраструктури щодо проведення з 5 грудня 2022 року до 5 грудня 2024 року експериментального проекту з організації управління чергами вантажних автомобілів перед міжнародним пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» за допомогою електронної системи «єЧерга».

Згідно з постановою Кабміну, бронювання місця у черзі, використання функцій системи руху черги та виїзд для перетину державного кордону України водіями вантажних транспортних засобів здійснюватимуться безоплатно.

Раніше заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомляв, що в разі, якщо експеримент буде успішним, його поширять і на інші пункти пропуску.

Тестування проекту почали ще наприкінці жовтня. Про те, як скористатися «єЧергою», можна дізнатися тут.