Уряд повторно призначив Смілянського на посаду гендиректора «Укрпошти»

Ігор Смілянський очолює «Укрпошту» з квітня 2016 року

Міністерство інфраструктури України призначило Ігоря Смілянського генеральним директором ПАТ «Укрпошта».

Новий контракт, укладений строком на три роки (до 30 червня 2021 року), підписали із Смілянським у п'ятницю, 17 серпня, інформує «Укрпошта».

Чи виконано урядом умови, на яких Смілянський був готовий продовжити керівництво держкомпанією, у повідомленні не зазначається.

Нагадаємо, що 20 квітня 2016 року Кабінет міністрів за підсумками конкурсу призначив Смілянського, менеджера американського офісу KPMG, головою правління Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта». При реорганізації в ПАТ він перейшов на посаду в. о. гендиректора.

4 липня уряд затвердив Смілянського на посаді гендиректора «Укрпошти». Згідно зі схваленим протокольним рішенням, Мінінфраструктури в місячний термін зобов'язане було забезпечити укладення контракту з Смілянським, попередній контракт з яким закінчився 2 липня.

Однак потім Смілянський написав заяву про відставку й озвучив умови, на яких він готовий продовжити керівництво держкомпанією після 31 серпня цього року. Він заявив, що готовий продовжити контакт, якщо в ньому будуть дотримуватися наступні умови: можливість формування власної команди на ринкових зарплатах, політична незалежність, можливість реалізації шокових реформ, чітка стратегія.

Зазначимо, що навесні 2018 року виникнув скандал навколо доходів Смілянського. Минулого року гендиректор отримав близкьо чотирьох мільйонів гривень заробітної плати.