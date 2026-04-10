Уряд спростив закупівлі генераторів

Кабінет міністрів вніс зміни до правил публічних закупівель, щоб прискорити реалізацію проєктів у сфері енергетики та відновлення критичної інфраструктури. Про це 10 квітня повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Нові правила мають спростити відновлення пошкодженого обладнання, будівництво об’єктів розподіленої генерації та забезпечення резервного живлення для систем життєзабезпечення міст.

Зокрема, уряд продовжив до 15 жовтня 2026 року можливість укладати прямі договори в межах експериментальних проєктів із будівництва та ремонту об’єктів критичної інфраструктури в паливно-енергетичному та житлово-комунальному секторах.

Відтепер за такими договорами дозволено закуповувати не лише енергетичне обладнання, як от генератори, когенераційні установки чи трансформатори, а й роботи та послуги з їхнього встановлення, технічного обслуговування та фізичного захисту.

У Мінекономіки зазначили, що це також дасть змогу оперативно обслуговувати когенераційні установки та уникати тривалих перерв у тепло- й електропостачанні, які можуть виникати через затягнуті тендерні процедури.

Зміни розробили у межах комплексних планів стійкості регіонів і міст з урахуванням рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції для мінімізації ризиків під час публічних закупівель. Водночас інформацію про укладені договори публікуватимуть у системі Prozorro, але без відкритого доступу до чутливих даних.