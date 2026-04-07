«Генерал Черешня» і Orqa створюють спільний хаб

Український виробник дронів «Генерал Черешня» і європейська компанія Orqa підписали меморандум про співпрацю, який передбачає будівництво підземного заводу в Україні та спільне серійне виробництво компонентів для безпілотників у Хорватії.

Як зауважили у пресслужбі «Генерал Черешня», Orqa є одним із найбільших виробників БпЛА та комплектуючих у Європі, співпрацюючи з понад 50 країнами світу та 24 членами НАТО.

За умовами співпраці, підземний завод в Україні в рамках програми Build in Ukraine вироблятиме компоненти та периферію для дронів, а на базі хорватського виробництва компанії запускатимуть серійне виробництво новітніх технологій для дронової індустрії.

«Ми прагнемо до повної локалізації виробництва компонентів в Україні, що забезпечить незалежність від іноземних постачальників і принципово новий рівень стійкості для Сил оборони», – зауважили у «Генерал Черешня».

У компанії також наголосили, що це партнерство відкриває можливості для переозброєння країн НАТО, технологічного посилення України та формування нової архітектури європейської безпеки. Перші спільні продукти очікують вже найближчим часом.

До слова, раніше дронова компанія повідомила про створення стратегічного спільного підприємства з американським виробником тактичних рішень Wilcox.

Що відомо про компанію «Генерал Черешня»?

«Генерал Черешня» – українська DefenceTech-компанія, яка займається розробкою та серійним виробництвом ударних FPV-дронів-камікадзе та дронів-перехоплювачів. За даними Forbes, перші шість місяців 2025 року її виручка склала 1,5 млрд грн. Компанія виробляє близько 50 тис. дронів на місяць. У портфелі продукції, окрім FPV-дронів, також є «антишахедні» перехоплювачі Bullet та протирозвідувальні дрони «Генерал Черешня AIR».

Компанію заснували у 2023 році як miltech-проєкт, який виріс із волонтерської діяльності. Ключова фігура – Ярослав Гришин, співзасновник і один із публічних представників компанії, якого повʼязують із запорізьким організованим угрупованням «Арташів». Головним в угрупованні журналісти називають Арташеса Саргсяна, щодо якого РНБО у 2021 році запровадила санкції як проти «злодія в законі». Також серед співзасновників/менеджменту фігурує Станіслав Гришин.

Водночас «Наші гроші» писали про можливі зв’язки з керівництвом Агенції оборонних закупівель – Арсеном Жумаділовим. Сам співзасновник ці зв’язки коментував і пояснював зростання держзамовленнями та масштабуванням виробництва.

Деякі військові підрозділи, як от 3-тя штурмова, позитивно оцінюють дрони компанії, зокрема через їхню доступність, масовість і адаптованість до бойових умов. Водночас у публічному просторі була і критика. Наприклад, від волонтера Сергія Стерненка, який зазначав, що техніка була небоєздатна і її доводилось доопрацьовувати вже після постачання.

Щодо Orqa, це найбільший виробник безпілотників та комплектуючих у Європі, який працює більш ніж із 50 країнами світу, у тому числі з 24 державами НАТО. Виробництво компанії повністю позбавлене китайських комплектуючих.