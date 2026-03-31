Камишін пояснив, чому Україна досі не експортує власну зброю
Ключовою умовою для старту експорту є укладення угоди з іноземними урядами
Попри те, що механізм повноцінного експорту озброєння відновили ще торік восени, жоден український виробник досі не розпочав продажі за кордон через відсутність відповідних контрактів. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.
За його словами, ключовою умовою для старту експорту є укладення угоди з іноземними урядами. Водночас сам процес закупівлі української зброї іншими країнами є значно складнішим, ніж може здаватися: партнерам необхідно переглянути військові доктрини, провести випробування та погодити нові процедури закупівель.
«Умовній Польщі треба вирішити: “Ми більше не купуємо міномети, а купуємо FPV-дрони”. Це повністю ламає стару систему», – зазначив Камишін.
Він додав, що такі процеси можуть тривати щонайменше рік, тому очікування експорту на рівні 2–3 млрд доларів уже цього року є завищеними. Щоб досягти таких показників, контракти мали б укласти ще у 2025 році.
Зі слів Камишіна, наразі триває активне обговорення між ключовими стейкхолдерами – Кабінетом Міністрів, РНБО, спецслужбами та виробниками – щодо узгодження позицій, зокрема стосовно розміру експортного мита.
Нагадаємо, у вересні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується запустити контрольований експорт вітчизняного озброєння. Він пояснив, що деякі види сучасної зброї Україна здатна виробляти в значно більших обсягах, ніж може профінансувати, а окремі позиції вже є у надлишку. Експорт мав би забезпечити фінансування та масштабне виробництво необхідної для українського війська зброї, додав президент.
У листопаді РНБО повідомила, що Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння. Виробникам, які мають надлишкові потужності, дозволили продавати продукцію іноземним партнерам – за умови повного державного контролю.
У лютому 2026 року стало відомо, що Україна відкрила експорт дронів власного виробництва до країн Європи. За словами Зеленського, у 2026 році Україна планує відкрити 10 експортних центрів у Балтійських країнах та країнах Північної Європи. Також президент анонсував відкриття 10 представництв українських компаній в Європі у 2026 році.