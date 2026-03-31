Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін

Попри те, що механізм повноцінного експорту озброєння відновили ще торік восени, жоден український виробник досі не розпочав продажі за кордон через відсутність відповідних контрактів. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

За його словами, ключовою умовою для старту експорту є укладення угоди з іноземними урядами. Водночас сам процес закупівлі української зброї іншими країнами є значно складнішим, ніж може здаватися: партнерам необхідно переглянути військові доктрини, провести випробування та погодити нові процедури закупівель.

«Умовній Польщі треба вирішити: “Ми більше не купуємо міномети, а купуємо FPV-дрони”. Це повністю ламає стару систему», – зазначив Камишін.

Він додав, що такі процеси можуть тривати щонайменше рік, тому очікування експорту на рівні 2–3 млрд доларів уже цього року є завищеними. Щоб досягти таких показників, контракти мали б укласти ще у 2025 році.

Зі слів Камишіна, наразі триває активне обговорення між ключовими стейкхолдерами – Кабінетом Міністрів, РНБО, спецслужбами та виробниками – щодо узгодження позицій, зокрема стосовно розміру експортного мита.

Нагадаємо, у вересні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується запустити контрольований експорт вітчизняного озброєння. Він пояснив, що деякі види сучасної зброї Україна здатна виробляти в значно більших обсягах, ніж може профінансувати, а окремі позиції вже є у надлишку. Експорт мав би забезпечити фінансування та масштабне виробництво необхідної для українського війська зброї, додав президент.

У листопаді РНБО повідомила, що Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння. Виробникам, які мають надлишкові потужності, дозволили продавати продукцію іноземним партнерам – за умови повного державного контролю.

У лютому 2026 року стало відомо, що Україна відкрила експорт дронів власного виробництва до країн Європи. За словами Зеленського, у 2026 році Україна планує відкрити 10 експортних центрів у Балтійських країнах та країнах Північної Європи. Також президент анонсував відкриття 10 представництв українських компаній в Європі у 2026 році.