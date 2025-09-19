Протягом двох тижнів планується представити концепт трьох платформ з експорту української зброї

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується запустити контрольований експорт вітчизняного озброєння. Це має забезпечити фінансування та масштабне виробництво необхідної зброї для українського війська. Про це він сказав у вечірньому зверненні 19 вересня.

«Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас будемо покривати із цього року в тому числі коштом керованого експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту будемо збільшувати виробництво дронів для фронту», – сказав президент.

За його словами, деякі види сучасної зброї Україна здатна виробляти в значно більших обсягах, ніж може профінансувати, а окремі позиції вже є у надлишку. Як прикладі він навів морські дрони, на які «розраховує світ» і які є в профіциті, а також протитанкова зброя та інше озброєння.

Президент підкреслив, що держава визначила три пріоритети, а саме: «перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали й тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт».

Протягом двох тижнів планується представити концепт щодо трьох нових експортних платформ, які мають забезпечити реалізацію цього підходу.

«Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи ту підтримку», – розповів Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна також вестиме надійний експортний контроль, щоб до українських технологій та її зброї не дісталась Росія та її спільники.