Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для багатьох із нас час ніби зупинився на позначці 24 лютого. Та українці, як завжди, не розгубилися, а мобілізувалися та згуртувалися у щоденній роботі для наближення нашої перемоги над ворогом. Ми не зважаємо на числа й сезони, прямуючи разом до перемоги.

ZAXID.NET разом із компанією Bolt, яка продовжує підтримувати українців і запустила кампанію «Разом вирулимо!», розповідає про лайфхаки користування сервісами Bolt, що допоможуть бути більш оперативними та знайти вихід із різних непередбачуваних ситуацій.

Зараз буду!

Уявіть ситуацію: упродовж дня вам потрібно встигнути на роботу, на закупи, на гуманітарний склад і до друга. І все це – швидко і вчасно. Для одних поїздок краще обрати автомобіль, для інших кращим вибором стане самокат.

Bolt рекомендує:

«Самокати – це транспорт останньої милі, тому вони підійдуть для нетривалих поїздок на короткі відстані до 2-3 км. Таким транспортом користуються, щоб доїхати із транспортного вузла до місця призначення або у межах певної частини міста. Для більш тривалих поїздок радимо використовувати автомобілі, доступні на платформі Bolt».

Важливо, що викликати автомобіль Bolt у Києві і Львові можна і у форсмажорних ситуаціях – коли ви забули телефон чи він розрядився, або ваш смартфон не підтримує додаток Bolt. Замовити авто у цих містах можна через сайт https://m.bolt.eu. Функціонал сайту обмежений, але у виняткових випадках він може замінити додаток.

А щоб поїздка на самокаті Bolt пройшла якнайкраще, зверніть увагу на наступне:

перед поїздкою завжди треба перевірити самокат на справність : оглянути зовнішній вигляд, перевірити гальма та дзвіночок, а також візуально оцінити, чи не спущені колеса;

: оглянути зовнішній вигляд, перевірити гальма та дзвіночок, а також візуально оцінити, чи не спущені колеса; функція «поїздка на паузі» використовується для того, щоб ви могли зробити зупинку у своїй поїздці (наприклад, зайти в магазин, на пошту, в аптеку тощо), залишити самокат на вулиці та заблокувати його для інших користувачів, а потім повернутися до поїздки;

використовується для того, щоб ви могли зробити зупинку у своїй поїздці (наприклад, зайти в магазин, на пошту, в аптеку тощо), залишити самокат на вулиці та заблокувати його для інших користувачів, а потім повернутися до поїздки; якщо під час поїздки розрядився телефон, то поїздка все одно залишається активною, поки автоматично не завершиться через деякий час або ж ви не зарядите телефон.

Важливо, що усі користувачі сервісів Bolt можуть отримувати промокоди для поїздок, що допомагають заощаджувати гроші і, як наслідок, ваш час.

Bolt рекомендує:

«Рекомендуємо підписатися на сторінки Bolt та Bolt Food в соцмережах, адже ми часто розігруємо та роздаємо промокоди в обмеженій кількості. Під час війни ми розпочали програму #BoltAmbassadorHeroes з блогерами та інфлюенсерами: передали їм сотні промокодів, аби вони ділилися ними за потреби зі своїми підписниками. Шукайте такі пости від блогерів за хештегом #BoltAmbassadorHeroes. І не забувайте, що Bolt автоматично створює для користувачів індивідуальні персоналізовані промо-кампанії в додатку».

Відправити і не загубити

Уявіть ситуацію: ви викликали автомобіль Bolt, щоб терміново відвезти кілька пакунків волонтеру, який збирає передачу в гарячі точки, а згодом виявили, що одного з них бракує – забули в авто, буває.

У такому випадку Bolt рекомендує:

«Якщо з моменту поїздки ще не пройшло 24 години, ви можете зв‘язатися з водієм і домовитись про те, як забрати речі. Для цього треба зайти в головне меню, в підрозділі “Мої поїздки” обрати потрібну та натиснути “Зв’язатися з водієм“. Якщо з моменту завершення поїздки пройшло більше 24 годин, необхідно звернутися в службу підтримки Bolt через додаток з розділу “Підтримка” або відправити повідомлення на пошту ukraine@bolt.eu, надавши інформацію про поїздку та втрачений предмет».

Покроковий алгоритм для загублених речей:

головне меню підрозділ «Мої поїздки»;

обрати поїздку;

натиснути «Отримати допомогу з поїздкою»;

обрати причину «Загублені речі»;

натиснути «Ні» на питання «Ця інформація вирішує вашу проблему?»;

натиснути «Зв’язатися з нами»;

написати повідомлення та відправити його.

Автомобілі Bolt пропонують також послугу Delivery на випадок, якщо ви не маєте часу самостійно відвезти пакунок. Її запровадили ще під час карантину у зв'язку з пандемією Covid-19. Під час замовлення автомобіля цієї категорії Bolt рекомендує скористатися функцією «Поділитися маршрутом» і отримувач зможе в режимі реального часу відстежувати переміщення пакунка та час його прибуття.

Окрім того, функція «Поділитися маршрутом» допомагає сповістити друзів, колег, родичів про те, на якому етапі маршруту ви знаходитеся та коли будете на місці, аби вони також планували свій час.

Коли час перекусити

Уявіть ситуацію: увесь день ви були зайняті справами, багато пересувалися містом, спілкувалися і вирішували купу нагальних задач і, зрештою, просто не маєте сил приготувати їжу (або на вас чекає робота і на готування бракує часу). У такому випадку допоможе сервіс Bolt Food, кур'єри якого привезуть їжу з вашого улюбленого закладу вам додому. Є кілька простих лайфхаків, що допоможуть отримати ваше замовлення швидко і гарячим.

Bolt рекомендує:

«Якщо за вікном дощ чи заметіль, будьте готові, що кількість курʼєрів, які зголосяться взяти ваше замовлення зменшиться, а час доставки – збільшиться. Також в години пік ресторани зазвичай довше готують замовлення, тому для швидкої доставки намагайтеся “оминати” пікові години: 9:00 – 10:00, 12:00 – 14:00 та 17:00 – 19:00. Щовечора суші та піца – найпопулярніші страви серед користувачів Bolt Food, тож намагайтеся замовити їх раніше або вибрати іншу страву на вечерю, якщо ви дуже поспішаєте».

Окрім того, у додатку Bolt Food є кілька функцій, що допоможуть пришвидшити вибір бажаної справи:

якщо у вас є улюблена страва чи ресторан, в якому ви вже робили замовлення, вони зберігаються в спеціальній категорії в додатку «Замовити ще раз»;

ви завжди можете знайти різні категорії ресторанів, страв та кухонь світу в нижньому меню в додатку в розділі «Пошук».

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Компанія Bolt продовжує підтримувати українців під час війни – користувачі її сервісів у будь-який час можуть звертатися в службу підтримки через додаток. У разі, якщо у користувача виникають труднощі з відправкою повідомлення через додаток Bolt чи Bolt Food, зв’язатися з компанією можна за допомогою пошти ukraine@bolt.eu.

Компанія Bolt нагадує – разом вирулимо!