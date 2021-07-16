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Клуби української Прем'єр-ліги з футболу зобов'язали нанести на форму емблему УАФ з гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Про це свідчить опублікований регламент УПЛ на сезон 2021/22.

Відтепер клуби зобов'язані наносити на свою ігрову форму емблему Української асоціації футболу, на якій зображена карта України з півостровом Крим та гасло «Слава Україні! Героям слава!», яке тепер є офіційним слоганом УАФ. Емблема повинна бути розміщена по центру на грудях: між лого клубу і лого виробника форми.

Зобов'язання поширюється на матчі УПЛ, Кубка України та Суперкубка країни.

Перед Євро-2020 збірна України з футболу презентувала нову форму. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і вишиті написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!». Дизайн форми обурив росіян, які закликали заборонити Україні грати в новій формі.

УЄФА спершу не мала претензій до української форми, але після того, як нею обурилася Росія, асоціація вирішила переглянути своє рішення та попросила Україну прибрати напис «Героям слава!» з форми, оскільки вважає, що це гасло має політичний контекст.

Після скандального рішення УЄФА, прийнятого на підставі звернення росіян, УАФ затвердила «Слава Україні!» та «Героям слава!» футбольними гаслами. Вже 11 червня стало відомо, що УЄФА та УАФ досягли компромісу в цьому питання – УЄФА дозволила залишити на футболках гасло «Героям слава!» за умови, що воно буде розміщене з іншими національними символами.