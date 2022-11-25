Через пошкоджену російськими ракетними ударами енергетичну інфраструктуру окремі пункти пропуску можуть працювати з перебоями. Прикордонники попереджають про тимчасове призупинення оформлення людей та автівок.

Як повідомили у п’ятницю, 25 листопада, у Держприкордонслужбі, станом на ранок 25 листопада, деякі пункти пропуску працюють із перебоями. Зокрема, наразі ускладнена робота пунктів пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею, «Косино» – на кордоні з Угорщиною та «Табаки» – на ділянці з Молдовою, де можуть тимчасово призупиняти оформлення людей та автівок.

«У пункті пропуску "Вилок", що на кордоні з Угорщиною, та в пунктах пропуску "Малоярославець", "Нові Трояни" та "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою, – здійснюється пропуск лише пішоходів», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Крім цього, у пункті пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією оформлюють легковиків, мікроавтобусів та пішоходів.

Прикордонники радять моніторити сторінки Держприкордонслужби у соцмережах, де публікуватимуть актуальну ситуацію на українських пунктах пропуску.

Нагадаємо, 23 листопада Росія нанесла черговий масований ракетний удару по енергетичних об’єктах. Станом на 25 листопада, за інформацією «Укренерго», енергосистема України пройшла найскладніший етап після останньої атаки росіян і, орієнтовно, за один-два дні всіх користувачів в Україні мають знову перевести з аварійних на планові відключення світла.