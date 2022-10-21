Resident Development Resident Development – житлові комплекси сучасного рівня

У Resident Development впевнені, що найкрутіші проєкти забудовників є саме у Львові. Попри те, що чи не кожна стаття з критикою тутешніх девелоперів підкреслює їхні порушення або допущені промахи, компанія вирішила стати на захист виконробів і архітекторів, простих будівельників і малярів, сантехніків та проєктувальників, фінансових директорів і агентів з продажу.

«Вони часто роблять неможливе: таки перетворюють інколи сумний простір у щось динамічне, жваве, рухливе й сучасне. А значить – місто живе і рухається», – зауважують у Resident Development.

Щоб подякувати забудовникам за якісну роботу, компанія Resident Development відзначить тих, хто розвиває Львів.

Resident Development про сучасний портрет Львова

У Resident Development вважають, що на особливу подяку заслуговують усі компанії, які діють у місті: кожен додав своє до загального будівельного портрета.

«Ви задали тренд, а ми вас підтримаємо, – підбадьорюють колег у Resident Development. – Давайте не будемо знижувати планку якості. Краще менше заробимо, але зробимо Львів реально крутим і сучасним. Якщо проаналізувати чесно, поклавши руку на серце, то за останні принаймні 5 років в нас збудували якісну інфраструктуру. Круті, громадські простори світового рівня, торгові центри, комплекси для відпочинку – у нас все є як в Європі, а дещо й краще».

Resident Development про сучасну забудову Львова

У Resident Development кажуть, що зараз усе робиться для львів’ян і тих гостей міста, які приєднаються до числа мешканців Львова. Не варто забувати й про маленьких українців. Адже саме вони будуть ходити вулицями та милуватимуться шедеврами, які зараз зводяться. І це не на 1 – 2 роки, а на століття.

«На наш із вами час припав розквіт сучасного міста Лева, тож зробімо його реально стильним», – наголошують у компанії.

В Resident Development впевнені, що усі львівські забудовники у змозі «потягнути» якість житлових комплексів сучасного рівня. Ще один обов'язок забудовників, на їхню думку, – налагодити зручну інфраструктуру.

«Подбати про інфраструктуру, а не просто витискати із неї максимум – це просто-таки наш обов’язок. Адже усі ми – Львів і львів’яни, тож разом дбати за нашу громаду та наше місто – це не тільки запорука успіху, а й природній першочерговий потяг, як-от чистити зуби та мити руки. Дуже часто люди переоцінюють те, що можуть зробити за рік і недооцінюють те, що можна створити за 5 років. Тож економити не тільки на матеріалах, а й на архітекторах, певна річ, то не по-львівськи: як же ж ми завтра будемо дивитися в очі своїм сусідам?», – додали в Resident Development.

Що змінилося у Львові за останні роки

В Resident Development наголошують, ще одна із головних запорук успіху забудовників у Львові – це уява.

«Ще три роки назад забудовники за медіатеку для міста і слухати не хотіли. А зараз – вже й садочки та школи плануємо і будуємо. Хіба це ж не хороші справи для міста? І всі вони йдуть в «позитивну скриню» будівельників та є аргументом проти ворогів бізнесу як такого», – кажуть у компанії.

На їхню думку, сьогодні далеко не все у будівництві – дешеві бетонні коробки із відразливими фасадами та бюджетним ремонтом. А будівельникам час вигнати із себе радянського «прораба» і думати про майбутнє.

Resident Development вважає, що найкрутіші проєкти забудовників знаходяться у Львові

Resident Development запрошує колег до конкурсу

Львівським компаніям час позмагатися за звання «Народного забудовника».

«Користь буде для всієї нашої громади – адже наші люди не дурні й все бачать! Та що там люди: як круто буде залишити після себе гарний слід в історії», – розповідають про ініціативу в Resident Development.

Щоби слова подяки львівським забудовникам не загубилися, команда Resident Development вирішила зібрати усі привітання на адресу тих, хто міг би претендувати на звання «Народний забудовник» у Львові. Для цього необхідно поділитися своїми враженнями про круті будівельні комплекси у Львові, написавши відповідний лист на електронну скриньку компанії – narodnabudovaLviv@gmail.com.

«Запевняємо: усі слова подяки передамо колегам! А оскільки відвідуваність сайту Resident Development «зашкалює», ми розмістимо там компанію-переможця за зверненнями, щоб усі знали героя. Ну а іншим номінантами передбачаємо заохочувальні призи за участь».

Водночас Resident Development ласкаво запрошує й друзів-забудовників долучатися до конкурсу.

«Потіште мешканців міста своїми проєктами! Пишіть, що крутого й класного будуватимете чи уже звели. Ну а якщо, на жаль для нас усіх, у вас проблема, не знаєте як вийти з важкою ситуації і, як то кажуть, баба Ганя вже не в силі допомогти, все одно пишіть на електронку (анонімність звернень гарантуємо!)», – запевнюють у компанії.

Та підсумовують: у години скрути команда Resident Development готова попрацювати для львівських забудовників кризовими менеджерами та допомогти пережити важкий час. Тому закликають надсилати листи та навідуватися в офіс.