«Укрзалізниця» відсторонила від виконання обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці. Згідно із розслідуванням, службова недбалість керівництва, ймовірно, призвела до сходження 29 березня шести вагонів поїзда «Інтерсіті» сполученням Київ – Запоріжжя.

«Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження», – зазначено у повідомленні на сайті «Укрзалізниці» у п’ятницю, 2 квітня.

Попередні висновки службового розслідування причин аварії – «грубі порушення в утриманні верхньої будови колії». Крім того, комісія також виявила порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці та під час ведення журналів обліку.

Нагадаємо, що шість вагонів швидкісного поїзда «Інтерсіті» №732, що прямував із Києва до Запоріжжя, зійшли із рейок недалеко від кінцевої станції 29 березня. Аварія трапилася за 50 кілометрів від Запоріжжя – біля міста Славгород на Дніпропетровщині.

Загалом у складі поїзда слідувало 9 вагонів, в яких перебували 88 пасажирів. За даними «Укрзалізниці», внаслідок інциденту ніхто не постраждав.