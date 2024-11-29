Учасниками змагань у Бахрейні стали понад 5,4 тис. учнів із 73 країн світу

Учень 11 класу Ужгородського ліцею імені Тараса Шевченка Іван Ганич став срібним призером Всесвітньої гімназіади, яка пройшла у столиці Бахрейну Манамі. Це перше подібне досягнення вихованців ужгородської школи боксу.

Як розповіли в Ужгородській міськраді 29 листопада, учасниками змагань у Бахрейні стали понад 5,4 тис. учнів із 73 країн світу. Україну представляли 254 спортсмени, 16-річний Іван був єдиним із Закарпаття.

«У боксерському турнірі змагалися 252 спортсмени із 15 країн, серед яких лідери світового боксу: Казахстан, Бразилія, Азербайджан, Канада та інші. За вихід у фінал гімназіади ужгородець змагався із представником Азербайджану, призером чемпіонату Європи. У фіналі протистояв спортсмену із Казахстану, і у важкому бою поступився йому за очками», – зазначили у міськраді.

Іван Ганич – вихованець ДЮСШ №1 та Ужгородської федерації боксу, для якої досягнення школяра стало першим в історії. Тренує спортсмена Георгій Кушнаренко, який вже заявив ужгородця на чемпіонат України з боксу, що відбудеться у грудні в Хмельницькому.