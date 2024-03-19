Попереду в спортсменів – чемпіонат світу серед юніорів в австрійському Лакталі.

У швейцарському Сент-Моріці завершився останній етап Кубка Європи зі сноубордингу в сезоні 2023/2024. За підсумками змагань спортсменка із Закарпаття Надія Гапатин стала третьою в загальному заліку.

Як повідомили у Федерації лижного спорту України 18 березня, під час цьогорічного зимового сезону українські сноубордисти здобули 11 медалей на етапах Кубка Європи.

«Збірна команда України зі сноубордингу паралельні дисципліни завершує сезон 2023/2024 на високій ноті. Надія Гапатин стала третьою в загальному заліку Кубка Європи. У ТОП-5 фінальних змагань сезону кращою серед спортсменів української команди стала Аннамарі Данча», – зазначили у федерації.

Попереду в спортсменів – чемпіонат світу серед юніорів, який проходитиме 22-24 березня в австрійському Лакталі.