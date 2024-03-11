Українські спортсмени вибороли нагороди у дисципліні «паралельний слалом».

Закарпатка Надія Гапатин і прикарпатець Михайло Харук стали срібними призерами етапу Кубка Європи зі сноубордингу у швейцарському Ленцерхайде.

Як повідомили у Федерації лижного спорту України 10 березня, українські спортсмени вибороли нагороди у дисципліні «паралельний слалом». У першій десятці змагань фінішували ще двоє прикарпаток. Елеонора Павлюк стала четвертою, а Віта Боднарук – восьмою.

Нагадаємо, 9 березня Елеонора Павлюк на етапі Кубка Європи зі сноубордингу у Швейцарії зайняла перше місце. Для Надії Гапатин срібло у Швейцарії стало третьою нагородою на етапах Кубка Європи за півтора місяці. У болгарському Пампорово сноубордистка із Закарпаття виборола срібло і бронзу.