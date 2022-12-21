ЖК UzhTowers – комфортне житло в Ужгороді

Житловий комплекс UzhTowers розташований у затишному районі, поруч з набережною річки Уж та парком «Боздоський». Цей об'єкт має мінімалістичну скляну конструкцію за моделлю нью-йоркських хмарочосів. Таке поєднання – ідеальний варіант для тих, хто цінує цивілізаційні досягнення і комфорт, та разом з цим хоче жити у мальовничому місці, де багато зелені і простору.

Які особливості ЖК UzhTowers

Ідея створення цього ЖК – допомогти знайти українцям спокій, комфорт та затишок у шаленому та мінливому сучасному світі. Адже у щоденній біганині нам нерідко бракує часу на себе, прогулянки з родиною, ретрит-поїздки тощо. Тому при зведенні комплексу UzhTowers подбали передусім про комфорт його мешканців.

Архітектори втілюють ідею «міста в місті»: до прикладу, на перших двох поверхах передбачена комерційно-розважальна зона галерейного типу. Там будуть:

заклади для дітей,

фітнес-центри,

медичні заклади,

б'юті-салони та шоуруми,

ресторани,

магазини та багато іншого.

Тож все необхідне для комфорту ви знайдете тут, на місці, не витрачаючи час на вибудовування логістики і дорогу до потрібних локацій.

На перших двох поверхах ЖК буде комерційно-розважальна зона

У ЖК передбачений гелікоптерний майданчик для екстреної та цивільної авіації: за потреби ви можете скористатися і таким способом транспортування.

Працювати в UzhTowers також дуже зручно: тут можна винайняти офіс, а якщо ваша робота дозволяє віддалений формат, то можна не облаштовувати кабінет в помешканні, а працювати з коворкінгу. І особлива перевага – на дахах передбачені зелені парки, серед яких зручно зосереджуватись та працювати.

Ну і, звісно, це хороша відпочинкова зона, місце для зустрічей, коротких перерв або улюблених занять – хобі, перегляд фільмів, читання книжок.

Для безпеки, яка стала надзвичайно актуальною у наш час, у ЖК передбачений консьєрж-сервіс, який забезпечить вам додатковий спокій.

Яка компанія є забудовником ЖК UzhTowers і що про неї варто знати

Реалізовує амбітний проєкт компанія TSM Group. З 2009 року забудовник вже здав в експлуатацію 4 житлові будівлі в місті Ужгороді, зокрема ЖК «Тетріс», ЖК «Паннонія» та інші.

Подібні об’єкти вже втілювалися у великих містах, як-от Київ, Львів чи Дніпро. Але в Ужгороді це новинка. Житловий комплекс з таким рівнем сервісу буде першим.

«Ми багато подорожуємо, бачимо різні цікаві архітектурні рішення по всьому світу. Зараз Ужгород готовий до проектів нового рівня. Ми 2 роки працювали над ідеєю комплексу і впевнені, що все найкраще нам вдалося закласти в цьому ЖК», – кажуть в TSM Group.

Унікальність комплексу проявляється у кількох аспектах:

Сучасні технічні рішення

Наразі в Ужгороді жодне будівництво не пропонує вентильованих фасадів. Цей вид зовнішньої обробки стін будинку доволі непростий, однак має суттєві переваги: по-перше, це оригінальний зовнішній вигляд, особливо стильно виглядає таке виконання в урбаністичному стилі. А по-друге – з практичної точки зору – вентильовані фасади є більш стійкими до агресивного середовища: зливи, морози чи палюче сонце не призведуть до втрати охайного зовнішнього вигляду з часом.

Комфортна внутрішня комплектація

Заселяючись у помешкання, вам не доведеться облаштовувати його «з нуля»: на балконі вже буде закладена плитка, встановлені якісні двері та вікна, а також, чи не найважливіше – у помешканні одразу встановлена «тепла підлога», що працює на електроенергії, та інтегрована система кондиціонування.

Вишуканий дизайн та архітектура

У житловому комплексі міксують класичний стиль на перших поверхах із урбаністичним на верхніх. А у пентхаусах зі скляними куполами можна помилуватися зоряним небом. У будівництві та оздобленні використовуються тільки високоякісні і сучасні матеріали.

Яким буде ЖК UzhTowers / Фото TSM Group

Дуже важливо, що після здачі будинку в експлуатацію у нього одразу буде й належне обслуговування.

«Наша компанія не лише будує: ми плануємо управляти комплексом після введення в експлуатацію, аби забезпечити дотримання високого рівня якості і стандартів сервісу, які ми закладали в саму ідею цього об'єкту», – зазначають в TSM Group.

Тож мешканці ЖК UzhTowers можуть не хвилюватися – рівень комфорту буде сталим як на початку, при заселенні, так і впродовж усього часу проживання.

Зрозуміло, що сьогодні свій вплив на будівельну галузь має й війна. Повномасштабне російське вторгнення порушило звичну логістику, хоча й виник дефіцит окремих матеріалів, з’явився ризик зміщення термінів будівництва. Однак в TSM Group запевняють, що їм вдалося втримати позиції і залишитись в рамках запланованих строків.

«Ми робимо все від себе залежне, аби продовжити працювати. Ми ані на один день не зупиняли будівництво. Всі робочі місця збережено, контракти не розірвані. Для тих наших працівників, хто пішов у ЗСУ, ми зберігаємо робочі місця, вони зможуть повернутись до роботи, коли у них буде така можливість і потреба. Ми віримо у ЗСУ, продовжуємо сплачувати податки та підтримувати економіку. Закарпаття наразі є одним з найпривабливіших регіонів для інвестицій. Ми чи не єдині, хто продовжує будувати, попри непрості умови», – зазначили в офісі TSM Group.

Завершення будівництва UzhTowers планується на кінець 2024 року.

«На сьогодні ми намагаємося стати ЖК з найвищим рівнем сервісу в місті, який буде приваблювати інвесторів з різних регіонів України та країн світу», – додають забудовники.

Зараз здійснюється попередній продаж квартир та інших об’єктів ЖК. Компанія також пропонує можливість оплати через безвідсоткове розтермінування вартості. Наразі ціна при повній оплаті становить 850 – 950 доларів за м2.