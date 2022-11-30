Заклад розміщений неподалік Хрінницького водосховища біля річки Стир

У санаторії «Хрінники» на Рівненщині облаштують житло для переселенців. Наразі йдеться про облаштування 250 спальних місць. До заселення людей в санаторії планують провести косметичний ремонт та закупити необхідні для проживання речі.

Як повідомила прес-служба Рівненської військової адміністрації, меморандум про співпрацю підписали з Дубенською РВА, благодійною організацією «Мережа 100 відсотків життя Рівне» та Демидівською селищною радою.

«Санаторій обрали, враховуючи потреби маломобільних груп. Тут є можливість створення безбар’єрного простору для людей із інвалідністю, похилого віку, сімей із маленькими дітьми. За проєктом, буде створено 250 місць для проживання», – зазначила заступниця голови Рівненської ОВА Людмила Шатковська.

У санаторії проведуть ремонт котельні та теплової мережі спального корпусу закладу. Також запланований косметичний ремонт, в ході якого облаштують житлові кімнати та закуплять необхідні для мешканців побутові речі й техніку.

Зазначимо, що наразі у Рівненській області облаштовують перше модульне містечко для переселенців на території Радивилівської громади. Наразі йдеться про монтаж лише 12 будинків, у яких зможуть мешкати 40 людей. У перспективі містечко розширять.