Розпочали встановлення перших 12 модульних будинків

У Радивилівській громаді на Рівненщині до кінця року відкриють модульне містечко для переселенців. Наразі йдеться лише про 12 модульних будиночків, у яких проживатимуть 40 переселенців. Містечко займатиме територію 0,7 га.

Про монтаж перших будинків у понеділок, 14 листопада, повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, наразі встановлюють перші 12 будиночків, у яких житимуть 40 переселенців. Всього на це виділили 11,3 млн грн з обласного бюджету.

«Інфраструктура передбачає усі необхідні зручності для життя та відповідає всім технічним вимогам, у тому числі для проживання в будь-яку пору року. Також повністю укомплектуємо його необхідною побутовою технікою та іншим обладнанням, а кімнати мешканців – меблями», – зазначив Віталій Коваль.

Кожен будинок розрахований на сім'ю з чотирьох людей. Для мешканців передбачено повноцінний санвузол, функціональну кухню, батьківську та дитячу кімнати.

Роботи по облаштуванню містечка планують завершити до кінця цього року.