Гуртожиток у селі Трибухівці розрахований на 400 переселенців

Неподалік Бучача відкрили реконструйований гуртожиток для переселенців. На його ремонт та закупівлю меблів і техніки витратили близько 29 млн грн. Знайти прихисток у гуртожитку зможуть переселенці, які були змушені покинути дім через війну.

Про відкриття реконструйованого гуртожитку повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш у четвер, 27 жовтня. Будівля знаходиться на базі Бучацького фахового коледжу у селі Трибухівці.

Будинок було переобладнано зі студентського гуртожитку, який впродовж декількох років не функціонував. За інформацією міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, сумарно на капітальний ремонт витратили 29 млн грн.

«Капітальний ремонт та реконструкцію гуртожитку здійснено за рахунок субвенції з місцевого бюджету із залишків коштів освітньої субвенції та субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Загальна вартість проєкту становить понад 29 млн грн», – зазначив міністр.

Загалом будинок розрахований на 400 мешканців. Скільки в ньому проживає зараз, невідомо.