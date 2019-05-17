В аеропорту Одеси через повідомлення про замінування екстрено приземлився літак

Літак, який здійснював рейс з Києва до курортного міста Шарм-еш-Шейх в Єгипті вранці 17 травня здійснив екстрену посадку в аеропорту Одеси. Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, пише «Українська правда».

Посадка була пов’язана з анонімним повідомленням про вибуховий пристрій, який нібито перебував на борту літака. «Близько 5-ї ранку до Малинівського відділу поліції Одеси надійшло повідомлення від Украероруху про те, що борт сполученням «Бориспіль» – «Шарм-еш-Шейх» приземлився в аеропорту Одеси через повідомлення про замінування», – зазначив Тракало.

За його словами, літак авіакомпанії Wind Rose посадили близько 4:30. «На місце виїхали вибухотехніки та кінологи, вони обстежили борт і не виявили жодних вибухонебезпечних предметів», – розповів речник поліції.

Згідно з розкладом на сайті «Борисполя», літак, який вимушено сів в Одесі, вилетів зі столиці о 03:20. За даними одеського новинного сайту «Думская», після перевірки, о 10:20 літак знову полетів до Єгипту.

Нагадаємо, впродовж останніх двох місяців в Україні зафіксували хвилю повідомлень про замінування лікарень, торгово-розважальних центрів, готелів, дитячих садків та інших об’єктів. Найбільше хибних повідомлень про закладені вибухові пристрої надсилають до поліції та рятувальників у великих містах, зокрема, у Львові, Києві, Одесі, Харкові тощо. СБУ стверджує, що за цими діями, як й за псевдомінуваннями у попередні роки, стоїть Росія.