Пасажирами стали вчені з Норвезького полярного інституту

Норвезька авіакомпанія Norse Atlantic Airways вперше в історії приземлила літак Airbus A340 в Антарктиді. Це найбільший пасажирський лайнер, що прилітав на південний континент, повідомляє CNN.

Зазначається, що повітряне судно комерційної компанії Norse Atlantic Airways вилетіло з Осло. Згодом воно зробило зупинку в Кейптауні, а потім здійснило посадку в Антарктиді на злітно-посадковій смузі, «зліпленій із льоду та снігу».

Завданням компанії було доставити до Антарктиди більше співробітників, вантажів із меншим впливом на навколишнє середовище. Тож, в Антарктиду полетів звичайний літак, який за день до спеціальної місії перевозив туристів із Бангкока до Осло.

відео The Independent

Пасажирами стали вчені з Норвезького полярного інституту. Boeing 787 також доправив до Антарктиди 12 тонн обладнання, яке потрібне для дослідження місцевості.

«Серед 45 пасажирів були вчені з Норвезького полярного інституту, який замовив рейс, щоб доставити їх і 12 тонн обладнання на дослідницьку станцію», – додають у статті.

Після посадки в Антарктиді літак провів лише чотири години. За цей час його розвантажили та підготували до зворотного рейсу до Норвегії з проміжною посадкою на дозаправлення у Кейптауні, ПАР.

Імпровізований аеродром поряд зі станцією «Тролль» ретельно підготували для прибуття літака. Для цього з льодової поверхні спочатку прибрали усі нерівності, а потім створили шорсткості, щоб між шасі літака та льодом виникало зчеплення і авіалайнер не занесло під час гальмування.