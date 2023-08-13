Наслідки ДТП за участю мікроавтобуса з українцями

Четверо українців загинули внаслідок аварії мікроавтобуса в Австрії. Про це повідомляє «Європейська правда».

ДТП сталась 13 серпня, за повідомленнями місцевих ЗМІ – між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хогляйтен у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном. Судячи з опублікованих австрійськими ЗМІ фото, йдеться про мікроавтобус Mercedes-Benz Vito.

Внаслідок ДТП загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей. Двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей. У машині їхала ще одна дитина – вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів також отримали легкі травми.

Наслідки ДТП за участю мікроавтобуса з українцями

«Це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України ... Як тільки було встановлено, що жертви були громадянами України, ми негайно передали цю інформацію українському посольству», – повідомив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.

У рятувальній операції брали участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер. Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув. Наразі інші обставини ДТП розслідує поліція.