В Барселоні вшанували вбитих Іродом дітей. Фото дня

Жінка, одягнена в костюм диявола, танцює вечором 28 грудня на одній із вулиць іспанської Барселони відзначаючи День Непорочних. Цього дня люди вийшли на вулиці міста, щоб вшанувати пам’ять невинних дітей, яких убив цар Ірод. Ця історія згадується у Євангелії від Матвія. Почувши про народження Ісуса Ірод звелів в Вифлеємі убити всіх дітей віком до двох років. Християнські церкви вшановують вбитих дітей як мучеників, адже вони перші віддали своє життя заради Христа.

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