Під болгарським містом Карнобатом на складі боєприпасів компанії «ЕМКО» стався вибух. Про це повідомляє видання BNR.

За повідомленням видання подія сталась у неділю, 31 липня. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Місце події було обстежено безпілотником, територію буде закрито протягом 72 годин.

Власник складу Еміліан Гебрев повідомив, що там зберігалися застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не були сплачені.

«Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О четвертій ранку пролунав вибух, а потім спалахнув склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, якісь уже не потрібні на заводі. Якась фірма колись замовляла, потім через несплату не отримала товар, а нам не залишилося іншого вибору, як зберігати його там», – повідомив власник складу.

За словами заступника міського голови Карнобата Стефки Іванової, ні людських жертв, ні загрози для населення немає.

Омелян Гебрев — власник однієї з найбільших у Болгарії компаній з виробництва зброї Emco. Компанія виступає партнером державного постачальника зброї для армії та поліції – компанії Kintex. Вона виконує замовлення на постачання зброї в Африці, Азії і на Близькому Сході.

У жовтні 2014 року російські агенти ймовірно влаштували вибухи на складах боєприпасів у чеському Врбетіце, щоб зірвати постачання зброї, у тому числі до України. Видання Irozhlas тоді повідомило, що зброя на складах у Врбетіце не належала Міністерству оборони Чехії. У 2014 році їх використовувала комерційна фірма Imex Group, яка офіційно займається торгівлею зброєю. Тоді чеська сторона повідомила, що підірвану зброю мали експортувати до Болгарії, яка мала стати лише проміжною ланкою.

Розслідувачі з Irozhlas дізналися, що цю зброю мала отримати болгарська компанія Emco, що належить саме Еміліяну Гебреву. Після вибухів, у 2015 році російські агенти намагалися двічі отруїти Гебрева нерво-паралітичною речовиною «Новичок». А розслідувачі міжнародної групи Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив атаку на Сергія Скрипаля.