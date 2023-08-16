Стан дітей – стабільний

В Чернівцях двоє дітей отруїлося чадним газом у власному помешканні. Медики бригади швидкої допомоги встигли доправити постраждалих в лікарню, а лікарі надали усю необхідну допомогу, щоб врятувати життя дівчат. Правоохоронці з'ясовують причини отруєння дітей.

Надзвичайна ситуація трапилася 15 серпня в Чернівцях, повідомило ДСНС Буковини у середу, 16 серпня. До Чернівецької комунальної міської дитячої лікарні госпіталізували двох дітей — жительок обласного центру. Правоохоронці з'ясували, що 15-річна та 11-річна сестри отруїлися чадним газом.

До помешкання неповнолітніх виїжджала аварійна бригада газової служби. Спеціалісти встановили, що причиною отруєння стало порушення правил безпеки при експлуатації газового котла. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались.

В лікарні медики надали усю необхідну допомогу дітям. Зараз сестри почувають себе задовільно, і вже найближчим часом їх відпустять додому.