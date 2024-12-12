Нове кладовище буде поблизу мікрорайону «Роша»

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради виділив дві додаткові земельні ділянки для поховань. Таке рішення ухвалили через те, що існуючих місць для захоронення залишилося лише на два місяці. Одна земельна ділянка має площу 40 сотих, інша – майже 2 гектари.

Про виділення додаткової земля для облаштування міських кладовищ розповіла директорка департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради Людмила Свирида під час річного звіту, повідомило чернівецьке видання С4.

За словами керівниці департаменту, виконком міськради погодив виділення землі для поховання, розміром близько у 40 сотих. З цієї ділянки вже вивезли сміття та зрізали дерева. Ще одна ділянка розташована в мікрорайоні «Роша». Її площа становить 2 гектари. Міська рада виділила її в 2024 році і наразі триває процес облаштування.

«На цій землі була лісова місцевість, тому зараз викорчовуються пеньки від дерев. Роботи вже на стадії завершення й також там буде місце для поховання», – пояснила Людмила Свирида.

Директорка департаменту додала, що генеральним планом міста передбачені земельні ділянки, які межують із територією Центрального кладовища, утім вони перебувають в приватній власності, тож у міській раді працюватимуть над викупом цих земель для забезпечення суспільних потреб.