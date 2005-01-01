В Чорноморську Одеської області невідомий поранив голову земельної комісії міськради

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:56410

До теми

Невідомий поранив з травматичної зброї депутата Чорноморської міської ради Одеської області. Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», пораненим виявився депутат Сергій Червачов, який є місцевим бізнесменом і очолює земельну комісію Чорноморської міськради.

За інформацією поліції, напад стався близько першої години ночі у вівторок, 5 червня, біля будинку потерпілого. До його автомобіля підбіг невідомий і, зробивши кілька пострілів із травматичної зброї через відкрите водійське вікно, зник з місця події.

54-річного потерпілого з пораненням стегна госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У центрі Самбора розстріляли чоловіка ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук