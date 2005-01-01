В Чорноморську Одеської області невідомий поранив голову земельної комісії міськради

Невідомий поранив з травматичної зброї депутата Чорноморської міської ради Одеської області. Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», пораненим виявився депутат Сергій Червачов, який є місцевим бізнесменом і очолює земельну комісію Чорноморської міськради.

За інформацією поліції, напад стався близько першої години ночі у вівторок, 5 червня, біля будинку потерпілого. До його автомобіля підбіг невідомий і, зробивши кілька пострілів із травматичної зброї через відкрите водійське вікно, зник з місця події.

54-річного потерпілого з пораненням стегна госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.