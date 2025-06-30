Андрію Дреботу було 27 років

В смертельній аварії, яка сталася 29 червня на Івано-Франківщині, загинув 27-річний патрульний поліцейський з Чернівців Андрій Дребот. Про його смерть повідомили в телеграм-каналі Чернівецької патрульної служби. Патрульний їхав на своєму мотоциклі не впорався з керуванням і в’їхав у металевий відбійник. Чоловік загинув на місці.

Смертельна аварія з правоохоронцем сталася приблизно о 15:00 в селі Раківчик. Мотоцикліст в'їхав у відбійник на з'їзді з об'їзної дороги неподалік АЗС, повідомили на сайті «Інформатор». Як встановили спеціалісти, мешканець Буковини на мотоциклі Yamaha не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з металевим огородженням дороги і від отриманих травм помер на місці.

В управлінні патрульної поліції Чернівецької області повідомили, що в ДТП на Івано-Франківщині загинув їх працівник, сержант поліції 27-річний Андрій Дребот.

«Патрульний їхав на власному транспортному засобі, не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. На жаль, ця поїздка стала останньою в його житті», – зазначили в управлінні патрульної поліції Чернівецької області.

Андрій Дребот вступив до лав патрульної поліції у 2020 році. Працював на різних ділянках патрулювання міста та області.