Водій двоколісного зіштовхнувся з електроопорою

На Тернопільщині під час зіткнення з електроопорою загинув 45-річний мотоцикліст. Його неповнолітня пасажирка отримала важкі травми. Дівчину медики швидкої допомоги госпіталізували в лікарню.

Смертельна аварія сталася о 21:10 20 квітня в селі Зарубинці Скалатської громади. Місцеві жителі повідомили в поліцію про те, що на центральній дорозі сталася ДТП із двома потерпілими. На місце пригоди виїжджала поліція та бригада екстреної медичної допомоги.

«Під час перевірки з’ясувалося, що 45-річний чоловік, керуючи мотоциклом Yamaha, не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та врізався в електроопору. Він від отриманих травм він помер на місці аварії», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 22 квітня.

На мотоциклі також їхала 15-річну пасажирка. Дівчина отримала серйозні травми і її медики бригади швидкої допомоги доправили до лікарні.

Правоохоронці передали тіло чоловіка в судово-медичний центр для проведення експертизи. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини).