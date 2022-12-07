Вже 16 грудня напередодні Нового Року та Різдва у відпочинковому комлексі Emily Resort відкриє свої двері Вінтервілль – містечко зимових розваг, створене на основі всесвіту відомих казок та анімацій.

Огорнутий магією льоду та холоду, Вінтервілль – це справжня казка, де відбуваються новорічні та різдвяні дива: чудернацькі будиночки з неймовірними декораціями, фантастичні жителі, які розважатимуть дорослих і дітей інтерактивами, перформансами та майстер-класами, а також гірки, ковзанка, магазини солодощів та резиденція святого Миколая!

На незвичних вуличках Вінтервілля ви зустрінете:

- мера містечка Шпонку – пихатого і самовпевненого та водночас кумедного

- справжнього мага Полярника, що здивує своїми чарами усіх гостей

- тітку Таратоху, що розповідає про минулі та сучасні історії Вінтервілля

- професора Вбуха, який вражає дорослих і малих своїми екстравагантними експериментами

Адреса- кумедних, але дуже відповідальних поліцаїв Нюха та Пуха, що невтомно ганяються за бешкетником Крадьком

- зефірну Кралю

Та багато-багато інших казкових героїв, циркових артистів та незвичних персонажів.

А також, відвідуючи містечко Вінтервілль, Ви зможете покататися на ковзанці, сноутюбінгу та навіть на лижах, прокат яких знаходитиметься на території комплексу.

Вінтервілль працюватиме щодня:

Понеділок – п'ятниця з 14:00 до 21:00

Субота – неділя з 12:00 до 22:00

Для відвідування Ви можете обрати серед таких категорій квитків:

СТАНДАРТ – участь у програмі містечка з розвагами та майстер-класами, безкоштовний підйом на гору до резиденції святого Миколая – від 150 грн

КОМБО – участь у програмі містечка з розвагами та майстер-класами, безкоштовний підйом на гору до резиденції святого Миколая, один сеанс на ковзанці з орендою ковзанів, 30 хв катання на сноутюбінгу – від 350 грн

ALL INCLUSIVE – участь у програмі містечка з розвагами та майстер-класами, безкоштовний підйом на гору резиденції святого Миколая, безлімітне катання на ковзанці з орендою ковзанів, безлімітне катання на сноутюбінгу – від 750 грн

Для усіх, хто відвідуватиме виставу-мюзикл «ВКРАДЕНИЙ ЧАС», та тих, хто придбав SKI-PASS, вхід у містечко БЕЗКОШТОВНИЙ.

Деталі за телефоном: +380 32 242 22 21

Адреса: м. Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б