В Естонії за відмивання коштів позбавили ліцензії банк, який належить українцям

Європейський центральний банк за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював ліцензію естонського Versobank, яким володіють українські бізнесмени, співвласники холдингу «Алеф» Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Рішення про закриття банку прийнято в зв’язку з постійним порушенням кредитною організацією правил по боротьбі з відмиванням грошей.

За словами віце-президента центробанку, члена ради Фінансової інспекції Мадіса Мюллера, закриття Versobank не сильно вплине на економіку Естонії.

Versobank займався переважно обслуговуванням клієнтів за межами Естонії. Станом на кінець 2017 року вкладники зберігали в Versobank близько 253 млн євро, що становить 1,5% обсягу депозитів в діючих в Естонії банках. 87% всіх депозитів в Versobank припадало на нерезидентів.

«Анулюванню ліцензії Versobank передували чотири перевірки в банку, які інспекція провела з 2015 року, і складання приписів для усунення недоліків. Закриття Versobank – це меседж, що відмиванню грошей не місце в естонських банках», – додав Мюллер.

Місцеві ЗМІ повідомили, що рада Гарантійного фонду Естонії вирішила компенсувати депозити клієнтів Versobank в розмірі до 100 тис. євро, а більші суми будуть виплачуватися в рамках судового провадження у процесі ліквідації банку.