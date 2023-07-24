Решту пасажирів евакуювали

В Індонезії невеликий пасажирський пором перекинувся під час короткої подорожі затокою Мавасанка. Внаслідок затоплення транспорту загинуло щонайменше 15 людей, які були на поромі, повідомило у понеділок, 24 липня, Reuters.

Під час короткої подорожі, яка мала тривати 20 хвилин, пором із 40 людьми перекинувся посеред затоки Мавасанка. Пором пройшов всього пів кілометра шляху між Джакартою. Аварія сталася в неділю, 23 липня.

«Щонайменше 15 пасажирів загинули. Решта пасажирів на борту було врятовано. Двоє постраждалих перебувають в лікарні. Причина затоплення, яке сталося близько опівночі, досі невідома», – повідомили в агенції.

У Reuters зазначили, що пором перевозив людей на відстань всього один кілометр через затоку Мавасанка до острова Муна. Імовірно, причиною аварії стали недостатньо дотримані стандарти безпеки.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в Індонезії через сильний землетрус загинуло понад 160 людей. Через спричинені землетрусом зсуви виникли труднощі з евакуацією людей. Землетрус магнітудою 5,6 бала стався в районі Чіанжуру в провінції Західна Ява на глибині 10 кілометрів. 326 людей отримали незначні або серйозні травми, 2345 будинків були серйозно пошкоджені, а 13400 людей було евакуйовано.