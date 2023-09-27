Будівля з легкозаймистих матеріалів обвалилась на гостів

В Іраці, у провінції Ніневія, під час святкування весілля в одному з місцевих закладів спалахнула масштабна пожежа. Внаслідок загоряння будівля закладу обвалилася, загинуло понад сотню людей, повідомило у середу, 27 вересня, Reuters.

Загоряння відбулося ввечері 26 вересня, коли в одному із залів для проведення урочистих заходів святкували весілля. Вогонь охопив приміщення після того, як там запалили святковий феєрверк.

«Заступник губернатора Ніневії Хасан аль-Аллак повідомив Reuters, що підтверджено загибель 113 осіб, державні ЗМІ повідомляють про щонайменше 100 загиблих і 150 людей отримали поранення», – повідомило агентство.

Зазначається, що будівля була виконана з легкозаймистих матеріалів, внаслідок чого швидко загорілась та обвалилася на гостей. На місці працювали рятувальники та пожежні служби.

Нагадаємо, у Нагірному Карабаху, який нещодавно фактично перейшов під управління Азербайджану, стався вибух на АЗС, де роздавали бензин вірменським біженцям. Внаслідок вибуху підтверджено 68 загиблих, ще приблизно 290 людей постраждало від вогню.