У Нагірному Карабаху вибухнула одна з цистерн, з яких роздавали безкоштовне паливо для евакуації

У Нагірному Карабаху, який нещодавно фактично перейшов під управління Азербайджану, на автозаправці стався потужний вибух. Багато людей, які перебували там, отримали опіки, є жертви, повідомили у понеділок, 25 вересня, у прес-службі ДСНС Азербайджану.

Вибух прогримів на прилеглій ділянці траси Степанакерт-Аскеран. За попередніми даними, вибухнула цистерна з пальним, яке роздавали вірменам для евакуації з Нагірного Карабаху.

«На бензиновому складі стався сильний вибух. Наразі на місці працюють рятувальні та медичні оперативні групи. Є жертви та постраждалі. Багато поранених, які отримали опіки, доставили до медичних закладів. Докладну інформацію буде оприлюднено пізніше», – повідомили у прес-службі азербайджанської ДСНС.

За припущенням правоохоронців, внаслідок інциденту можуть бути загиблі. Наразі точну кількість постраждалих від вибуху не уточнюють.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що АЗС була розташована за містом. У районі заправки були десятки людей, які чекали свою чергу на отримання бензину.

Наразі в Нагірному Карабасі триває масова евакуація Вірмен.На АЗС Степанакерта люди стоять у величезних чергах, щоб отримати паливо для евакуації. Зазначимо, за день до вибуху на АЗС влада Нагірного Карабаху повідомила, що п'ять АЗС будуть безплатно надавати пальне тим, хто хоче евакуюватися.