У Нагірному Карабаху погодилися розформувати військо

Влада Нагірного Карабаху оголосила, що вдалося досягнути домовленостей щодо припинення вогню з боку вірмен та азербайджанців. Про це заявив у прес-службі влади невизнаної республіки «Арцах», повідомило видання 24News у середу, 20 вересня.

Домовленості набули чинності 20 вересня о 13:00 за місцевим часом. Припинення вогню відбулося за втручання російської сторони.

«На жаль, з арцахської сторони також є втрати та поранені, а на окремих ділянках противнику вдалося прорватися до позицій сил оборони, взяти під контроль низку висот та стратегічних транспортних розв’язок. У нинішній ситуації дії міжнародної спільноти в напрямку припинення війни та врегулювання ситуації є недостатніми. Враховуючи все це, влада Республіки Арцах приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню», – повідомили у прес-службі невизнаної республіки.

Місцеві мешканці оприлюднили відео, де вірмени залишають місто Ханкенді (вірменською — Степанакерт), поступаючись землями Азербайджану. За даними місцевих ЗМІ, влада невизнаної республіки погодилась розформувати своє військо, приставши на умови Азербайджану.

Влада Азербайджану підтвердила припинення вогню та узгодження домовленостей з невизнаною республікою. За даними азербайджанського Міноборони, з території Карабаху мають вивести вірменських військовослужбовців.

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану оголосило про «локальні антитерористичні заходи» у Нагірному Карабаху «з метою відновлення конституційного ладу». За даними місцевих ЗМІ, після цього Азербайджан почав завдавати ударів по вірменських військових об'єктах. Країна звинуватила вірмен у підриві цивільного авто на міні.

Зазначимо, у квітні 2023 року Вірменія заявила, що може визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом. 25 травня Азербайджан та Вірменія домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності попри претензії та Нагірний Карабах.