Влада невизнаної Нагірно-Карабаської республіки оголосила про евакуацію частини населення до Вірменії. В неділю, 24 вересня, перші групи біженців перетнули кордон, повідомила вірменська служба Радіо Свобода.

Сім'ї, які залишилися без даху над головою внаслідок воєнних дій Азербайджану і бажають покинути Нагірний Карабах, буде переправлено до Вірменії в супроводі російських миротворців, повідомила влада самопроголошеної республіки вранці 24 вересня. Пізніше з'явилися повідомлення, що перша група біженців із Нагірного Карабаху перетнула кордон із Вірменією. Їх було близько 40 осіб, повідомляє CivilNet. Наразі вони перебувають у Корнідзорському пункті гуманітарної допомоги. Загальна кількість біженців вже становить вісім тисяч. Ці люди втратили свої домівки унаслідок обстрілів з боку азербайджанської армії 19 і 20 вересня.

Для допомоги тим, хто втік із невизнаної НКР, було створено робочу групу з 250 осіб, включно з волонтерами. Крім того, 23 машини швидкої допомоги в супроводі фахівців і волонтерів Червоного Хреста перевозять із Нагірного Карабаху до Вірменії 23 тяжкопоранених осіб.

Раніше агенція Reuters із посиланням на уряд самопроголошеної республіки повідомила, що більша частина зі 120 тисяч етнічних вірмен Нагірного Карабаху залишать свої домівки після оголошених Азербайджаном 19 вересня «антитерористичних заходів», оскільки не хочуть жити у складі Азербайджану.

«Наш народ не хоче жити у складі Азербайджану. Дев'яносто дев'ять і дев'ять десятих відсотка воліють покинути наші історичні землі», – сказав агентству радник голови самопроголошеної Республіки Арцах Давид Бабаян.

Територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває з кінця 1980-х років. Населена в основному етнічними вірменами Нагірно-Карабаська автономна область за підтримки Вірменії заявила про вихід з Азербайджанської РСР, а у вересні 1991 оголосила про створення «Нагірно-Карабаської республіки».

За період збройного конфлікту 1988–1994 років у сепаратистському регіоні загинуло 30 тисяч людей. Нагірний Карабах та кілька прилеглих до нього районів Азербайджану перейшли під фактичний контроль збройних сил Вірменії. В результаті сотні тисяч людей, переважно етнічні азербайджанці, стали біженцями та вимушеними переселенцями.

Нагірно-Карабаську республіку офіційно не визнала жодна з країн ООН, зокрема Вірменія. У 1993 році ООН ухвалила чотири резолюції з вимогами виведення вірменських військ із регіону Карабаху та визнанням території частиною Азербайджану.

Після чергового загострення ситуації наприкінці вересня 2020 року Азербайджан повернув під свій контроль райони навколо Нагірного Карабаху і взяв стародавнє та символічно значуще місто Шуша (вірменською Шуші). Наступного дня після взяття Шуші прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Росії Владімір Путін підписали заяву про припинення вогню у Нагірному Карабаху. За умовами договору за Вірменією та Азербайджаном були закріплені території, на яких перебували війська на момент підписання документа. Уздовж лінії зіткнення розміщено миротворчу місію Росії.

Після цього Азербайджан розпочав блокаду районів Карабаху, населених етнічними вірменами: на єдиній дорозі були встановлені блокпости, які не пропускали до регіону жодних вантажів, у тому числі продовольство й гуманітарну допомогу. Мешканці вірменських районів Карабаху останніми тижнями повідомляли про голод.

19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів" у районах Нагірного Карабаху, населених етнічними вірменами. Одразу після цього жителі вірменських районів Карабаху почали повідомляти про сильні обстріли з артилерії. У середу, 20 вересня, влада Нагірного Карабаху вирішила припинити вогонь. По суті це рішення означало капітуляцію місцевих збройних формувань.