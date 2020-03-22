В Іспанії коронавірус діагностували в оперного співака Пласідо Домінго

Пласідо Домінго 79 років, і він перебуває в групі ризику

Іспанський оперний співак та диригент Пласідо Домінго повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус Covid-2019.

«Я вважаю, що це мій моральний обов’язок – повідомити, що я отримав позитивний результат тесту на Covid-2019. Ми з родиною перебуваємо в самоізоляції і будемо перебувати стільки, скільки буде необхідно», – написав він 22 березня на Facebook.

За його словами, зараз він та його рідні почуваються добре, проте раніше Домінго відчув жар та кашель, тому й вирішив зробити тест. Співак також закликав усіх дотримуватися рекомендацій медиків та розпоряджень уряду, аби зупинити поширення коронавірусу.

Біографія

Пласідо Домінго народився у 1941 році в Мадриді. Походить з сім'ї співаків іспанської оперети, яка у 1950 переселилася до Мексики. Навчався у Мехіко, де у 1961 році дебютував в національній опері в ролі Альфреда в опері «Травіата» Дж. Верді.

У 1962-1965 співав в опері Тель-Авіва. У 1966 розпочав міжнародну кар'єру, співаючи у провідних театрах світу, зокрема, у «Метрополітен опера» в Нью-Йорку, «Ла Скала» в Мілані та «Ковент Гарден» в Лондоні. З 1970-х іноді виступав також як диригент. У 1990 разом з Хосе Каррерасом i Лучано Паваротті виступив на концерті «Трьох тенорів» під час відкриття Чемпіонату світу з футболу 1990 у Римі.

У 1996 обійняв посаду художнього директора Національної опери у Вашингтоні, а з 2000 – в Опері Лос-Анжелеса. У 2002 виконав новий гімн мадридського «Реалу» Himno del Centenario del Real Madrid у супроводі 82 музикантів. У 2009 став першим лауреатом премії імені шведської оперної діви Бірґіт Нільсон.

У 2019 році Пласідо Домінго розірвав контракт з «Метрополітен опера» через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Додамо, що Іспанія зараз є однією з найбільш уражених коронавірусом країн у світі. Станом на 22 березня тут зафіксовано майже 29 тисяч випадків зараження та понад 1700 смертей, половина з яких – у Мадриді.