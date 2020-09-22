В іспанському місті Алькала-де-Енарес, який розташований неподалік Мадриду, місцеві радикали вчинили акт вандалізму щодо українського меморіалу Небесної сотні.

Як повідомив волонтер та колишній голова громадської організації «Українці Алькали» Андрій Модрицький у Facebook, інцидент навколо меморіалу трапився кілька днів тому. За його словами, пам’ятник могли пошкодити місцеві «антифашисти». У коментарі «Громадському» він уточнив, що ймовірними вандалами можуть бути представники «місцевих комуністичних партій». Волонтер також зауважив, що це не перший акт вандалізму.

«Є багато свідчень тому: це як виступи на засіданнях місцевого самоврядування про закриття меморіалу, тому що вони вважають нас фашистами, так і постріли по табличці з вогнепальної зброї», – розповів він виданню.

Волонтер опублікував світлину меморіалу, розмальовану синьою фарбою. Вандали намалювали на пам’ятнику «а у колі», що є анархістським символом, та замалювали меморіальний напис.

Зазначимо, українська спільнота відкрила в одному із парків міста Алькала-де-Енарес меморіал, присвячений Тарасу Шевченку та Героям Небесної Сотні у травні 2014 року.Тут також було встановлено монумент з пам’ятною дошкою «на честь 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та вічну пам'ять його духовним нащадкам, бійцям Небесної Сотні, загиблим під час Революції Національної Гідності в Україні (2013-2014 рр.)».