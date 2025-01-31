Вибух пролунав на заводі компанії Rheinmetall Expal Munitions

Шестеро працівників віком від 30 до 52 років отримали поранення внаслідок вибуху на військовому заводі Rheinmetall в Іспанії у четвер, 30 січня. Про це повідомляє Infobae.

Трагічний інцидент стався 30 січня близько 16:20 в районі Хавалі-В'єхо. Вибух пролунав на заводі компанії Rheinmetall Expal Munitions, яка спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів, мінометних снарядів і снарядів середнього калібру, а також ракетних силових установок.

Внаслідок вибуху постраждали шестеро чоловіків у віці від 30 до 52 років. Пʼятьох госпіталізували до лікарень Мурсії. Також відомо, що детонація на заводі спричинила дві пожежі, одна з яких охопила близько 1000 м2, а інша – близько 2000 м2 чагарників поблизу.

Rheinmetall – це німецький концерн, є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Rheinmetall також отримав замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів.

Нагадаємо, 25 січня на території казахстанської нафтобази зайнялися три автомобілі спеціального призначення. А згодом стався вибух газоповітряної суміші та обвал ангара. Постраждали шестеро людей.