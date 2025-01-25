Причина пожежі наразі встановлюється

У місті Жезказган у суботу, 25 січня, постраждали 6 людей внаслідок вибуху та обвалу ангара на території нафтобази. Про це повідомляє Tengrinews.

У суботу на території казахстанської нафтобази зайнялися три автомобілі спеціального призначення. А згодом стався вибух газоповітряної суміші та обвал ангара. До приїзду пожежників, вогонь поширився на площу в 100 м2.

За даними пресслужби управління охорони здоров’я області Улитау, внаслідок інциденту постраждали 6 людей, 5 із них госпіталізували. 2 людей перебувають у реанімації.

«Один із них у тяжкому стані, стан другого оцінюють як середньої тяжкості. Також у лікарні перебувають дві жінки та чоловік, їхній стан оцінюється як стабільний», – додають у повідомленні.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Пакистані на одній з місцевих шахт сталася аварія, внаслідок чого понад десяток людей загинули. У неділю, 12 січня, рятувальники змогли дістатися тіл загиблих, які були на глибині 1500 м під землею.