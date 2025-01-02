Інцидент може бути пов'язаний з наїздом автомобіля у натовп в Новому Орлеані

Одна людина загинула, ще семеро отримали травми внаслідок вибуху Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-Вегасі в середу, 1 грудня. Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема, ABC News.

У середу вранці, 1 грудня, приблизно о 08:40 ранку за місцевим часом біля входу в готель Trump Las Vegas у штаті Невада вибухнув автомобіль Tesla Cybertruck. Унаслідок вибуху водій автомобіля загинув, ще 7 людей постраждали.

Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що вибух, ймовірно, був актом терору. За його словами, інцидент може бути пов'язаний з наїздом автомобіля у натовп в Новому Орлеані. Адже обидва автомобілі були орендовані на майданчику для спільного користування автомобілями Turo.

Шериф поліції округу Кларк у Лас-Вегасі Кевін Макмахілл згодом повідомив, що в задній частині вантажівки було виявлено каністри з паливом і великі феєрверкові міномети. Правоохоронці з’ясували ім’я орендаря автомобіля та наразі розслідують, чи був якийсь зв'язок між вибухом Cybertruck та наїздом автомобіля в Новому Орлеані.

Нагадаємо, в американському місті Новий Орлеан, що у штаті Луїзіана, пікап в’їхав у натовп напередодні святкування Нового року. Інцидент трапився у Французькому кварталі міста, а саме на Бурбон-стріт — популярному місці серед туристів, які приїжджають туди святкувати Новий рік. Внаслідок інциденту 15 людей загинули та 30 отримали травми.