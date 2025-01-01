Водія затримати не вдалося

В місті Новий Орлеан Сполучених штатів Америки пікап в’їхав у натовп. Наразі відомо про 10 загиблих та 30 постраждалих. Інцидент стався у популярному місці серед туристів – Французькому кварталі. Поліція стріляла у водія, про те, чи його вдалося затримати наразі не повідомляють.

В американському місті Новий Орлеан, що у штаті Луїзіана, пікап в’їхав у натовп напередодні святкування Нового року, повідомляє Reutres та CNN. Інцидент трапився у Французькому кварталі міста, а саме на Бурбон-стріт — популярному місці серед туристів, які приїжджають туди святкувати Новий рік. Зі слів поліції, більшість постраждалих є місцевими мешканцями.

Відомо також, що наразі поліцейським не вдалося затримати водія. Після наїзду він вибіг з автомобіля і намагався сховатися в натовпі. Також він почав стріляти у поліцейських, правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. За повідомленням керівниці поліції Нового Орлеану Ен Кіркпатрік, в результаті двоє правоохоронців отримали поранення.

At least 10 dead and 30 injured after SUV rammed into crowds celebrating the New Year on Bourbon Street in New Orleans' French Quarter. The driver got out, 'wearing full body armor' and 'armed with an assault rifle' and started firing a weapon, citing witnesses. pic.twitter.com/RLb7FtkyRi — liten drage (@DrageLiten) January 1, 2025

«Поліцейські знаходяться в стабільному стані. Їхньому життю нічого не загрожує», – повідомила Ен Кіркпатрік. Також за її словами, інцидент з наїздом стався за кілька годин до того, як місто готувалося прийняти відомий в США чемпіонат з американського футболу серед коледжів The Sugar Bowl. На цю подію в Новий Орлеан з’їжджаються тисячі туристів з цілої країни.

URGENTE - Atropelamento em New Orleans, nos EUA, durante as comemorações de ano novo, mata 10 pessoas e deixa outras 30 feridas



Alguns relatos de que o agressor também disparou contra a multidão e conseguiu escapar. pic.twitter.com/57EN3waHRI — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) January 1, 2025

Мер Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл назвав інцидент терактом.

Згодом представник федеральних правоохоронних органів повідомив CNN, що підозрюваний у нападі на Новий Орлеан мертвий. Повідомляється також, що підозрюваний діяв навмисно.

«Цей чоловік намагався переїхати якомога більше людей. Він був одержимий ідеєю влаштувати криваву бійню і заподіяти шкоду, яку він зробив», – повідомила керівниця місцевої поліції Ен Кіркпатрік.

Агенція Reuters із посиланням на поліцію Нового Орлеана повідомила, що водієм пікапа був 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин США, який жив у Техасі. Він загинув на місці унаслідок стрілянини з поліцейськими. У автомобілі слідчі ФБР знайшли прапор ІДІЛ. Зараз ФБР працює над визначенням потенційних зв’язків і приналежності водія до терористичних організацій.

Слідчі виявили зброю та потенційний вибуховий пристрій у транспортному засобі, а інші потенційні вибухові пристрої були знайдені у Французькому кварталі, повідомили у ФБР. Сказано, що транспортний засіб нібито був орендований. Один з міських чиновників повідомив, що нападник був у повному військовому спорядженні.