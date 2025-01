В місті Новий Орлеан Сполучених штатів Америки пікап в’їхав у натовп. Наразі відомо про 10 загиблих та 30 постраждалих. Інцидент стався у популярному місці серед туристів – Французькому кварталі. Поліція стріляла у водія, про те, чи його вдалося затримати наразі не повідомляють.

В американському місті Новий Орлеан, що у штаті Луїзіана, пікап в’їхав у натовп напередодні святкування Нового року, повідомляє Reutres та CNN. Інцидент трапився у Французькому кварталі міста, а саме на Бурбон-стріт — популярному місці серед туристів, які приїжджають туди святкувати Новий рік. Зі слів поліції, більшість постраждалих є місцевими мешканцями.

Відомо також, що наразі поліцейським не вдалося затримати водія. Після наїзду він вибіг з автомобіля і намагався сховатися в натовпі. Також він почав стріляти у поліцейських, правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. За повідомленням керівниці поліції Нового Орлеану Ен Кіркпатрік, в результаті двоє правоохоронців отримали поранення.

At least 10 dead and 30 injured after SUV rammed into crowds celebrating the New Year on Bourbon Street in New Orleans' French Quarter. The driver got out, 'wearing full body armor' and 'armed with an assault rifle' and started firing a weapon, citing witnesses. pic.twitter.com/RLb7FtkyRi